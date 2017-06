Frank Masmeijer zag leven in gevangenis als 'commune'

"Ze hebben tegen mij ook wel eens gezegd: 'In de gevangenis krijg je je eten, alles wordt voor je geregeld, en als je buitenkomt, ben je in de jungle. Moet je je rekeningen betalen en knokken.' Zo is het wel, hè. Je zit daar gewoon in een commune eigenlijk", vertelt Masmeijer in een interview met de Volkskrant.

Hij kon zijn eigen boodschappen uitkiezen en koken. "Je kreeg een lijst en dan kon je elke week van alles bestellen. Dus ik maakte simpele dingen. Zalm, tonijn, een salade."

Masmeijer had ook een krantenabonnement. "En ik kreeg heel veel post. Dat is natuurlijk altijd leuk, zeker als je de mensen kent die wat schrijven. Dan heb je toch een beetje het gevoel dat mensen aan je denken."

Kano

De 55-jarige Masmeijer is veranderd door de beschuldigingen die hij ontkent. In september doet de rechtbank in België uitspraak over de zaak over honderden kilo's cocaïne die werden verscheept via de haven van Antwerpen. Masmeijer zegt in het interview zelf niet betrokken te zijn geweest bij de handel, maar wel mensen te kennen die dat wel waren.

"Ik heb alles meer in balans, ondanks alle onzekerheid die er nog is. Het is een zware les geweest, maar je komt wel terug op aarde, en je ziet de onderkant van het leven ook. Wat er nu ook gaat gebeuren, ik breng het wel tot een goed einde. Hoe hard de rivier ook stroomt, ik blijf overeind in mijn kano."