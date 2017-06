Charlie Sheen aangeklaagd door ex voor blootstelling aan hiv

Een anomiene vrouw claimt dat Sheen loog over zijn gezondheid en bizarre uitspraken deed nadat ze achter de waarheid over zijn hiv-besmetting was gekomen.

De vrouw geeft haar identiteit niet prijs in de rechtbankpapieren in handen van People. Maar ze zegt Sheen in september 2015 te hebben ontmoet. Ze vroeg hem op de man af of hij seksueel overdraagbare aandoeningen had. Dat ontkende hij en na twee maanden hadden ze onbeschermde seks.

Na de eerste keer dat ze onbeschermde seks hadden, gooide Sheen een zak met pillen op bed en biechtte hij op dat hij hiv heeft. Hij zei volgens de vrouw dat ze de pillen moest nemen om besmetting te voorkomen. Maar hij zei ook dat het eigenlijk niet nodig was en dat ze ''de leugens van de medische wereld'' niet moest geloven.

Bovendien kon hij ''in de toekomst kijken'' en zag dat er niets met haar zou gebeuren. Sheen noemde zichzelf ook nobel, omdat hij haar uiteindelijk toch de waarheid had verteld over zijn besmetting.

De vrouw beschuldigt Sheen nu van mishandeling, nalatigheid, fraude en het veroorzaken van emotionele stress. Ze eist een onbekend bedrag van de 51-jarige acteur. Eerder klaagde Charlie's ex-verloofde Brett Rossi hem ook al aan voor het verzwijgen van zijn hiv-besmetting en de blootstelling aan het virus.