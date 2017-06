Dochtertje van Estavana Polman en Rafael van der Vaart geboren

Dat heeft het management van Polman bevestigd aan Privé. Het is het eerste kindje van voetballer Van der Vaart (34) en handbalster Polman (24). Van der Vaart heeft een 10-jarig zoontje Damián uit zijn huwelijk met Sylvie Meis. Hij trouwde in 2005 met de presentatrice en scheidde in 2013.

Van der Vaart en Polman kregen begin 2016 een relatie. De zwangerschap kwam voor de buitenwacht onverwacht, omdat Polman midden in haar loopbaan als handbalster zit.

In december 2016, toen ze al zwanger was, speelde Polman nog een EK en werd daar tweede met Oranje. Een week later meldde ze dat ze zwanger was. Polman verlengde vlak voor haar verlof haar contract bij het Deense Esbjerg en wil in het seizoen 2017/2018 weer voor de club uitkomen.

Oranje

Van der Vaart en Polman wonen in Denemarken, maar hun dochter Jesslynn werd vrijdag in Amsterdam geboren. Van der Vaart tekende, mede vanwege zijn relatie met Polman, vorig jaar bij het Deense FC Midtjylland. De 109-voudig Oranje-international kwam over van het Spaanse Real Betis en speelde eerder voor Ajax, het Duitse Hamburger SV, het Spaanse Real Madrid en het Engelse Tottenham Hotspur.

Bij Oranje is Van der Vaart al enkele jaren uit beeld. Polman zei al eerder dat ze haar loopbaan bij de Nederlandse handbalsters na de geboorte van haar kind weer wil oppakken. In december speelt Oranje het WK in Duitsland. Mogelijk is Polman, die in 2010 debuteerde voor Nederland, daar weer bij.