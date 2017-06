Johnny de Mol verhuist van Amsterdam naar het Gooi

"Ik zit nu nog in m’n oude huis in Amsterdam, waar alleen nog een bed staat. Het klinkt hier dus vrij hol. Straks nog even lekker op vakantie en dan gaan we daarna over naar m’n nieuwe huis'', vertelde de RTL-presentator vrijdag in de ochtendshow van Radio 10.

De Mol is inmiddels ongeveer een jaar samen met zijn vriendin Anouk van Schie. Woensdag deelde hij nog een foto van haar op Instagram, waarop eveneens te zien is dat hij een hanenkam heeft. "Staat mijn geliefde zomaar met een skinhead te zoenen'', schreef hij erbij.

"Ik zal het uitzicht op de Westertoren wel erg missen. Dat is misschien wel het mooiste uitzicht ter wereld. Maar we hebben de foto’s nog'', zegt De Mol, die vanuit zijn ligbad uitzicht had op de Westertoren.

De televisiepresentator kocht het Amsterdamse penthouse in 2004. Het driekamerappartement beschikt over een zeer luxe badkamer met sauna, stoomcabine, ligbad, douche en toilet. In het complex is een zwembad en het appartement heeft een dakterras van 22 vierkante meter. De Mol liet een nieuwe villa bouwen in Blaricum, niet ver van de rest van de familie De Mol.