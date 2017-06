Mel B niet akkoord met alimentatie-eis ex

In scheidingsdocumenten die TMZ in handen heeft, noemt de voormalig Spice Girl de wensen van Belafonte exorbitant. De zakenman eist ook 2.000 dollar (1.800 euro) per maand voor kleding, wat Mel B weigert omdat hij zijn volledige garderobe mee heeft genomen uit hun gemeenschappelijke huis.

Ook de 11.000 dollar (9.900 euro) per maand die Belafonte wil voor huisvesting is volgens het America's Got Talent-jurylid onnodig, omdat Belafonte het huis van vrienden tot zijn beschikking heeft gekregen.

Mel B beweert dat ze jarenlang is mishandeld door Belafonte en dat hij een affaire had met hun kindermeisje. Belafonte claimt dat hij geen werk kan vinden en dus geen geld verdient door alle negatieve publiciteit rondom de scheiding. Hij zou inmiddels al tientallen duizenden dollars aan schuld hebben opgebouwd.