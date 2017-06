Sascha Visser is vader geworden

Dat laat Visser zijn vriendin Giorgia Voorthuis via Instragram weten. "Zo trots als een pauw! Ons lieve zoon geboren op 22-06-2017", schrijft ze bij de foto.

Voorthuis was op 17 juni uitgerekend. Vier dagen geleden plaatste de trotse vader nog een foto van zijn vriendin waarbij hij schreef: "40 weken zwanger en komt zo een blad uitlopen."

Visser (28) werd bekend door acteerklussen in onder meer Kees en Co en Onderweg Naar Morgen. In 2011 was hij te zien in Expeditie Robinson, waar hij tweede werd. Dit jaar was Visser te zien als presentator van de AVROTROS-kinderserie Kaal of Kammen.