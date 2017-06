'Bill Cosby wil mannen gaan waarschuwen voor seksuele beschuldiging'

"Deze zaak is groter dan Bill Cosby", stelde zijn woordvoerder in het televisieprogramma Good Morning Alabama, zo schrijft Deadline. "In juli wil Cosby gaan praten met jonge mensen, want dit kan iedereen gebeuren. Zeker athleten moeten weten welke gevolgen hun gedrag kunnen hebben. Bijvoorbeeld wanneer ze feesten of dingen doen die ze eigenlijk niet zouden moeten doen."

Ook getrouwde mannen zouden volgens de woordvoerder een risico lopen. "Mensen moeten leren welk gedrag tot seksuele beschuldiging kan leiden. De wetgeving is aan het veranderen en iemand alleen al over de schouder aaien zou een risico kunnen zijn", aldus de woordvoerder.

De ster van jaren tachtig-hit The Cosby Show wordt ervan beschuldigd in 2004 Andrea Constand te hebben gedrogeerd en aangerand in zijn huis. Tientallen andere vrouwen zijn naar buiten getreden met vergelijkbare beschuldigingen, maar die zaken zijn verjaard.

Beschuldigd

In totaal hebben sinds 2000, zo meldt The Guardian, zestig vrouwen de komiek hiervan beschuldigd. De verhalen bevatten steeds dezelfde elementen: jonge vrouwen met een beginnende carrière in de entertainmentindustrie, Cosby's positie als mentor en zijn gebruik van drugs in drankjes.

Alleen Constand kreeg het voor elkaar om Cosby opnieuw aan te klagen en een strafrechtelijke vervolging te starten in 2015. Cosby kwam op borgtocht vrij, maar in mei 2016 werd besloten dat de komiek alsnog mag worden vervolgd aan de hand van nieuw bewijs.

Cosby zegt onschuldig te zijn. Eerder heeft Cosby wel toegegeven vreemd te zijn gegaan en vrouwen drugs te hebben gegeven, maar daar deden de vrouwen volgens hem vrijwillig aan mee.

Nietig

Op 17 juni verklaarde rechter die de zaak tegen komiek Bill Cosby leidt, de rechtzaak nietig te hebben verklaard. De juryleden zijn er na zes dagen nog niet in geslaagd om een oordeel te vellen in de zaak. Dat meldt Reuters. "Na 52 uur beraadslaging ben ik verplicht om de zaak nietig te verklaren", aldus rechter Steven O'Neill.

Het openbaar ministerie zal de zaak opnieuw moeten voeren met een nieuwe jury. Daar gaat nog een flinke tijd overheen.