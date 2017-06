Roddeloverzicht: Andy's mislukte reünie en Lorde onhandig over Taylor

Het leek het perfecte einde van een chaotische tijd: na jaren zag Andy van der Meijde onlangs zijn twee oudste dochters. De reünie was idyllisch, met gezellige familiekiekjes, een diner en een voorzichtige knuffel aan het einde. Niets leek een definitieve hereniging van de oud-voetballer met zijn kinderen meer in de weg te staan.

Helaas: het geluk was van korte duur. Dit weekend brak de bom: Andy was vergeten zijn dochter uitgebreid te feliciteren voor haar verjaardag en dat viel niet in goede aarde. Op Instagram fileerde ze de man die jarenlang niets voor haar betekende en dat nu ook nooit meer zou doen. Ze zei geen behoefte te hebben aan haar vader: zonder heeft ze het jarenlang immers ook gered.

Voor Andy kwam de boodschap van zijn dochter als een donderslag bij heldere hemel. De oud-voetballer reageerde geschokt bij Shownieuws en RTL Boulevard: hij had toch het beste met haar voorgehad?

De foto's die online en in tijdschriften verschenen van Andy en zijn dochters, bleken een veel mooier beeld te schetsen dan de reünie uiteindelijk was. In plaats van een gezellig weerzien, zat de advocaat van de meisjes en hun moeder de hele tijd erbij en kreeg Andy er een naar gevoel bij.

Achteraf denkt Andy nu dat het allemaal om alimentatie ging: er werd tijdens de ontmoeting immers meteen over geld gesproken. De ex-vrouw van Andy ontkent dat en zegt benaderd te zijn door Privé voor de reünie, terwijl Privé weer zegt dat zij naar hen toegekomen is.

Het verhaal lijkt niet rond te komen: wie deed nu precies wat en waarom? Met zoveel betrokken partijen is het nog de vraag of we het ooit helemaal zeker zullen weten. Een ding is zeker: de band tussen Andy en zijn dochters is voorlopig nog niet hersteld.

Strenge regels

Kim Kardashian heeft geen makkelijke bevallingen achter de rug. Bij dochter North bleef de nageboorte zitten in de baarmoeder en deze moest chirurgisch worden verwijderd. Na de geboorte van zoon Saint waarschuwden de doktoren: een derde bevalling zou de realityster wel eens fataal kunnen worden.

Kim en Kanye West willen echter dolgraag een groot gezin en dus moest er gezocht worden naar een oplossing. Het stel besloot te gaan voor een draagmoeder: op die manier is het kindje toch een beetje van henzelf, maar loopt Kim niet zo'n enorm risico.

Deze week bleek dat het stel de geschikte draagmoeder al had gevonden en dus kan er gewerkt worden aan de gezinsuitbreiding. Een nieuwtje als dit komt natuurlijk nooit zonder het noemen van bedragen voorbij en dus kregen we inzage in de kosten voor het krijgen van een kind via een draagmoeder als je wereldberoemd bent.

De draagmoeder in kwestie krijgt van het bekende stel zo'n 45.000 dollar (40.000 euro) om negen maanden lang met hun kind rond te lopen. Mochten het zomaar twee kinderen tegelijk zijn, kan de draagmoeder rekenen op 5.000 dollar extra.

Voor het dragen van het kind van iemand anders kunnen je contractueel allerlei regeltjes worden opgelegd: de draagmoeder mag niet roken, geen alcohol drinken en in de tijd dat ze zwanger probeert te raken mag ze geen seksueel contact hebben met anderen.

Mocht de draagmoeder problemen overhouden aan de zwangerschap krijgt ze daar uiteraard ook nog wat geld voor: bij het verliezen van haar voortplantingsorganen krijgt ze nog eens 4.000 dollar.

Flinke bedragen, maar vergeleken met de bedragen die Kim binnenhaalt met al haar bedrijfjes, is het natuurlijk niets. Zo blijft er in elk geval nog geld over om de kinderkamer te vullen.

Nederland

Nederland is klein, Nederland is vol, Nederland is vaak nat en Nederland is regelmatig een rommeltje. En toch kan Gordon het maar niet over zijn hart verkrijgen Nederland te verlaten.

De zanger wilde definitief naar Zuid-Afrika vertrekken om zich daar te vestigen, maar heeft zich nu bedacht. Zuid-Afrika heeft immers toch ook een winter en dan woont Gordon er liever niet. Koud is koud en dan kun je maar beter op een plek zitten waar je vrienden hebt met wie je rond het haardvuur kan gaan zitten.

En dus is Gordon tot een compromis gekomen. "Ik zit daar als het hier winter is en daar zomer en kom dan terug om de Nederlandse zomer mee te pakken. Dat is toch heerlijk? Dan is het altijd zomer in mijn leven."

Daarbij zou een emigratie niet mogelijk zijn: de koffiezaken van de zanger gaan veel te goed. "Ik zit nu op drie maar ik wil naar de tien. Dus dan zou een emigratie simpelweg ook niet kunnen. Ik vind het ook allemaal veel te leuk. Helemaal weggaan uit Nederland, ga ik nooit doen."

En met het programma waar Gordon nu aan werkt zou het maar ingewikkeld worden: de zanger gaat op televisie op zoek naar de ware en trouwt ook met de man van zijn televisiedromen. Als daar meteen een immigratie aan vastzit, kan het ingewikkelder worden om iemand te vinden: niet iedereen wil zomaar voor langere tijd Nederland verlaten.

Over dat huwelijk kwam deze week overigens nog een pikant detail naar buiten: Gordon wilde niet trouwen met zijn ex Patrick, maar hij mag er wel bij zijn. Sterker nog: hij zal naast Gordon staan op het moment dat de zanger zijn jawoord geeft.

In Story vertelde Gordon dat Patrick, die momenteel bij hem inwoont, zijn getuige wordt. "Ik heb met Patrick afgesproken dat wij altijd bij elkaar blijven. De rest van ons leven. Ook al is dat misschien niet voor altijd onder één dak. Want als de man met wie ik ga trouwen de ware blijkt te zijn, zal Patrick weer op zichzelf gaan wonen."

Auto-immuunziekte

We hebben alweer een hele tijd niets gehoord van Taylor Swift. Waar we eerder iedere week wel iets lazen over haar liefdesleven, haar nieuwe muziek of haar bekende vriendenclub, is het voor de roddeljournalisten nu niets dan schrapen.

De zangeres lijkt wel van de aarde verdwenen, zo weinig verschijnt er nu over haar en haar persoonlijke leven. Als er niet zo af en toe een bekende vriendin iets zou zeggen over Taylor, zouden we haast vergeten dat ze bestaat.

Gelukkig was daar deze week zangeres Lorde die in een interview met The Guardian vertelde over haar vriendschap met Taylor. Wat blijkt: het is helemaal niet zo makkelijk om de bff van een wereldster te zijn.

"Het is alsof je vrienden bent met iemand met hele specifieke allergieën. Er zijn plaatsen waar je samen niet heen kan. Dingen die je niet kan doen. Je moet met heel veel dingen rekening houden binnen de vriendschap. Alsof je vrienden bent met iemand met een auto-immuunziekte", aldus Lorde.

Woedende reacties natuurlijk: hoe durfde de 20-jarige zangeres een dergelijke vergelijking te maken? Weet ze wel hoe verschikkelijk moeilijk het is om een auto-immuunziekte te hebben?

Nee dus, maar Lorde had wel al heel snel door dat haar uitspraken niet het gewenste effect hadden. Op Twitter bood ze dan ook snel haar excuses aan. "Ik heb het verkloot en het was gevoelloos van me. Het spijt me."

Van Taylor hebben we in deze zaak nog steeds niets gehoord, maar op haar volgende album zal ongetwijfeld gezongen worden over de onhandigheid van vrienden die je willen helpen, of stomme uitspraken die iedereen wel eens maakt. Met muziek verwerk je immers moeilijke dingen.