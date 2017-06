'Twee juryleden geloofden in onschuld Bill Cosby'

Dat verklapt een jurylid woensdag tegen ABC News. De rechtszaak tegen de 79-jarige Bill Cosby is zaterdag zonder uitspraak geëindigd. De juryleden konden het onderling niet eens worden over de vraag of de komiek schuldig is aan het aanranden van Andrea Constand. Aanklagers hebben al laten weten de zaak te willen overdoen.

De twee juryleden die geloofden in de onschuld van Cosby "bewogen geen milimeter", aldus het jurylid, dat met de Amerikaanse zender ABC sprak op basis van anonimiteit. Na 53 uur beraad stemden de juryleden op alle aanklachten met tien tegen twee dat Cosby schuldig was. Toch werd de zaak door de rechter nietig verklaard omdat alleen na een unanieme overeenstemming tussen de juryleden over de schuldvraag, er een vonnis kan worden uitgesproken.

Cosby wordt ervan beschuldigd in 2004 Andrea Constand te hebben gedrogeerd en aangerand in zijn huis. Tientallen andere vrouwen zijn naar buiten getreden met vergelijkbare beschuldigingen, maar veel van die zaken zijn verjaard. Het openbaar ministerie zal de zaak opnieuw moeten voeren met een nieuwe jury. Daar gaat nog een flinke tijd overheen.