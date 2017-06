Realityster Whitney Port heeft geen seks tijdens zwangerschap

Tijdens een interview met de podcast LadyGang vertelt de realityster en lifestylegoeroe dat ze zich niet zelfverzekerd genoeg voelt over haar lichaam om seks te hebben.

Haar echtgenoot, Tim Rosenman, schijnt ook niet veel zin te hebben in actie in bed. "Ik denk dat ik Tim afknap omdat ik zoiets heb van 'Niet kijken!' en dat hij moet wegkijken als ik me al sta om te kleden", aldus Port. "Toen de buik eenmaal begon te groeien was het voorbij", vervolgt ze. Het stel is sinds 20112 samen en trouwde in 2015.

Op haar verlanglijstje na de zwangerschap staat naast de terugkeer van haar seksleven ook de sportschool. "Ik heb zo'n zin om weer fit te worden. Sporten was altijd heel belangrijk voor me, ik voelde me goed erdoor", zegt Port.

YouTube

Port heeft een manier gevonden om zich door de zwangerschap te worstelen. Ze maakt een serie op YouTube genaamd I Love My Baby, But I Hate My Pregnancy. Daarin bespreekt ze regelmatig de fysieke en emotionele veranderingen tijdens haar zwangerschap.