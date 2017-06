'Relatie Harry Styles met foodblogger alweer voorbij'

Volgens het Britse dagblad The Sun is Ward terug bij haar ex-vriend, op wie ze nog steeds verliefd bleek.

"Harry en Tess hebben elkaar een paar weken niet meer gezien", zegt een ingewijde. "Tess realiseerde zich dat ze nog steeds gevoelens had voor haar ex", vervolgt de bron.

De 23-jarige zanger en de 27-jarige foodblogger werden in mei aan elkaar voorgesteld door gemeenschappelijke vrienden. Ward houdt een foodblog bij genaamd The Yes Chef en publiceerde in 2015 haar eerste kookboek getiteld The Naked Diet.

Film

Veel tijd voor liefdesverdriet heeft Styles niet want hij is momenteel op wereldtournee om zijn eerste soloplaat te promoten. Daarnaast speelt de zanger mee in de nieuwe film van Christopher Nolan, Dunkirk, over de slag bij Duinkerken in 1940.