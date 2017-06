Courteney Cox heeft spijt van plastische chirurgie

"Ik zie rimpels niet langer als een probleem, het zijn lachlijntjes. Ik heb wel ontdekt dat fillers niet mijn vriendjes zijn", vertelt Cox in een interview met het tijdschrift New Beauty.

De actrice kreeg van steeds meer mensen te horen dat ze er niet natuurlijk meer uitzag. Na het zien van foto's van haar eigen gezicht, kwam ze zelf ook tot dat besef. Sindsdien is het roer omgegaan bij de 53-jarige actrice.

"Ik heb al mijn fillers laten oplossen en ik ben zo natuurlijk als ik kan zijn. Ik zit nu beter in mijn vel omdat ik nu ben wie ik ben. Alles gaat uiteindelijk hangen en daar heb ik heel veel moeite mee gehad, inmiddels denk ik daar heel anders over", aldus Cox.

Uiterlijk

De actrice kreeg van jongs af aan mee dat uiterlijk extreem belangrijk is. "Toen ik jong was werd er over twee dingen gepraat thuis: het eten en het uiterlijk van anderen."

Dat ze uiteindelijk is doorgeslagen met fillers en andere ingrepen, is iets waar ze zichzelf niet goed van bewust is geweest. "Je komt bij een arts en die zegt dan dat hij met wat kleine ingrepen de boel mooier kan maken. En voor je het weet, val je van het ene in het andere", aldus Cox.