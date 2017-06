Oud-tennisser Boris Becker failliet verklaard

Het hof had er geen vertrouwen in dat de 49-jarige Duitser zijn "substantiële schuld" binnen korte tijd zou kunnen afbetalen, schrijft The Telegraph.

Becker, drievoudig Wimbledon-winnaar, woont al tientallen jaren in Engeland. Hij is sinds 2009 getrouwd met de Nederlandse Lily Kerssenberg, met wie hij in 2010 een zoon kreeg.

Tijdens zijn tennisloopbaan verdiende Becker ruim 22 miljoen euro aan prijzengeld.

Tot eind vorig jaar was hij de coach van twaalfvoudig Grand Slam-winnaar Novak Djokovic. De twee werkten drie jaar lang samen.