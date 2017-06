Prins Philip opgenomen in ziekenhuis

Philip zou kampen met een infectie die is ontstaan door eerdere gezondheidsproblemen. Een woorvoerder voegt toe dat de prins "een goed humeur" heeft.

De prins zou zijn echtgenote vergezellen tijdens de opening van het parlement. Prins Charles zal nu met zijn moeder meegaan.

In 2013 werd Philip ook al eens opgenomen in het ziekenhuis, destijds kampte hij met pijn in zijn onderbuik.

Eind dit jaar stopt de prins met zijn taken in het openbare leven, zo kondigde hij in mei aan. Eerder geplande evenementen tot augustus bijwonen, maar er worden geen nieuwe afspraken voor officiële evenementen gemaakt. De prins zal af en toe nog wel op evenementen verschijnen.