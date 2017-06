'Kim Kardashian en Kanye West vinden draagmoeder'

Een derde zwangerschap zou voor de realityster te riskant zijn. Kardashian vertelde eerder in Keeping Up With The Kardashians dat ze samen met haar echtgenoot op zoek was naar een draagmoeder.

Volgens TMZ krijgt de draagmoeder 45.000 dollar (40.000 euro) in tien maandelijkse termijnen en 5.000 dollar extra als het een tweeling blijkt. Bij het verliezen van voortplantingsorganen krijgt ze nog eens 4.000 dollar extra.

Kanye West en Kim Kardashian hebben twee kinderen samen, dochter North en zoontje Saint. Begin april liet de realityster weten dat ze nog een kind met Kanye wil.