Kim Feenstra niet van plan te stoppen als model na 35e

In gesprek met Panorama vertelt het model, die eind augustus haar 32e verjaardag viert, dat ze het werk wil blijven doen zolang ze er voldoening uithaalt.

"Voor een anti-rimpelcrème kun je natuurlijk geen meisje van 18 jaar vragen. Dus als ik 35 ben, zal ik echt niet stoppen", aldus Feenstra.

Het model wil haar werk combineren met fotograferen, waar ze steeds meer klussen voor krijgt aangeboden. "Maar dan wel het liefst zo breed mogelijk. Want alleen portretten maken, dat lijkt me op den duur wel saai. Voor Wendy Magazine heb ik nu al verschillende reportages gedaan en die zijn echt heel leuk geworden. Verder zou ik me graag willen focussen op reis- en natuurfotografie."

Feenstra wil dolgraag foto's maken voor National Geographic. "Net zoals ik het fantastisch zou vinden als ik voor bladen als Vogue of Vanity Fair zou mogen werken. Ik zou dan direct een fotoshoot met Rutger Hauer voorstellen. Of met Al Pacino of Robert De Niro. Het mooie van dat soort mannen is dat je aan hun gezicht ziet dat ze echt hebben geleefd. Dat zou ik graag eens mooi willen neerzetten."