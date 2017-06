Demi Lovato was liever geen kindster geweest

"Als ik alles opnieuw kon doen, zou ik niet zo jong zijn begonnen", aldus de zangeres die op haar achtste begon met acteren.

Toen nog als kind in de show Barney and Friends, later als tiener in Disney's Camp Rock met onder andere Nick, Joe en Kevin Jonas. "Het was een moeilijke overgang als artiest: van kindster naar mainstream", vervolgt Lovato.

De 24-jarige zangeres vertelde dat het moeilijk was om haar identiteit te vinden omdat ze van jongs af aan werd geleefd. "Je bent zo lang gekneed en dan moet je ineens jezelf leren kennen terwijl de hele wereld naar je kijkt."