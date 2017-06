Lorde heeft spijt van uitspraken over Taylor Swift

"Het is alsof je vrienden bent met iemand met hele specifieke allergieën. Er zijn plaatsen waar je samen niet heen kan. Dingen die je niet kan doen. Je moet met heel veel dingen rekening houden binnen de vriendschap. Alsof je vrienden bent met iemand met een auto-immuunziekte", aldus Lorde in gesprek met The Guardian.

Op sociale media reageerden fans en andere journalisten boos op de opmerking van Lorde. Volgens de fans was haar opmerking oneerbiedig.

Via Twitter biedt de 20-jarige zangeres nu haar excuses aan voor haar opmerking. "Ik noemde Taylor zelf niet, maar toch: ik heb het verkloot en het was gevoelloos van me. Het spijt me."