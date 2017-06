Privémails Johnny Depp openbaar in zaak tegen ex-managers

Uit de mails is volgens de verdediging op te maken dat Depp en zijn familie al langer wisten van de problemen met Depps rekeningen. Uit de mails blijkt volgens The Hollywood Reporter dat Depp meerdere keren gewaarschuwd was over zijn uitgavepatroon.

In de mails staat ook hoeveel geld Depp verwachtte te verdienen met verschillende films: voor The Tourist (2011) en Dark Shadows (2012) kreeg hij 20 miljoen dollar. Voor Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011) kreeg de acteur 35 miljoen dollar.

"Ik heb jarenlang heel, heel hard gewerkt en heb veel mensen vertrouwd, sommigen hebben me duidelijk teleurgesteld", zei de acteur eerder in reactie tegen The Wall Street Journal. "Het is mijn geld. Als ik vijftienduizend wattenbolletjes per dag wil kopen, dan is dat mijn ding."

De 53-jarige filmster eist voor de rechter in Los Angeles meer dan 25 miljoen dollar schadevergoeding van de mensen die zijn zaken zestien jaar lang hebben behartigd namens The Management Group.