Justin Bieber wil nooit meer de gevangenis in

Bieber werd in januari 2014 in Miami opgepakt voor rijden onder invloed en zonder geldig rijbewijs. Daarnaast weigerde hij mee te werken aan zijn arrestatie. Hij bekende later schuld en moest van de rechter een cursus volgen om te leren omgaan met zijn woede-uitbarstingen. Ook doneerde de zanger vijftigduizend dollar aan goede doelen.

Maar in juli 2014 ging hij weer de fout in. Hij gooide eieren naar het huis van zijn buren en werd aangeklaagd voor vandalisme. De zanger moest zijn buren een schadevergoeding betalen van tachtigduizend dollar; de zaak had daarna nog een staartje toen de buren beweerden gezondheidsklachten aan het incident te hebben overgehouden.

In april plaatste de zanger ook al eens de beroemde foto, ook wel mugshot genoemd, van zijn arrestatie. Toen schreef hij in hoofdletters: "Ik ben nu niet in mijn leven waar ik wil zijn maar ik ben godzijdank niet meer waar ik was!".