'Acteur Gary Cole gaat na vijfentwintigjarig huwelijk scheiden'

Siddall heeft vorige week de scheiding aangevraagd, meldt TMZ. Uit de scheidingspapieren blijkt dat de twee al uit elkaar zijn.

Gary Cole en Teddi Siddall trouwden in 1992. Ze hebben samen een autistische dochter, Mary, die nu 24 jaar is. Teddi Siddall vraagt in de scheidingspapieren om zowel partneralimentatie als kinderalimentatie.

Gary Cole is bekend van de tv-comedy Veep. Hij speelde eerder in de tv-series Entourage, The Good Wife en Hart Of Dixie. Daarnaast was hij te zien in films als Dodgeball en Talladega Nights.