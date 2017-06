Simon Keizer kijkt uit naar 'nieuwe' vaderdagen

De 33-jarige zanger vindt Vaderdag nu "een van de meest verschrikkelijke" dagen van het jaar, omdat hij zijn eigen vader op 15-jarige leeftijd verloor.

"Een nare dag", zegt Keizer in gesprek met het AD. "Elk jaar word ik er rond deze tijd vanaf alle kanten aan herinnerd: jij hébt geen vader. Een keiharde realiteit. Ik ben oprecht benieuwd of dat gevoel straks anders is als ik zelf vader ben. In die zin kijk ik uit naar de nieuwe vaderdagen.'"

Keizer vertelt in het gesprek dat hij langer heeft gedaan over het verwerken van zijn vaders dood dan hij toe durfde te geven. "Als je jong bent wil je al heel snel zeggen dat het goed met je gaat. Het is niet zo dat ik hem na al die jaren nog elke dag mis, maar vooral bij grote gebeurtenissen denk ik wel: wat was het leuk als hij erbij was geweest."

Camping

Het is niet bekend wanneer zijn vrouw Annemarie is uitgerekend. In december 2016 maakte het stel bekend hun eerste kindje te verwachten. De komst van de zoon of dochter zal alles "anders" maken, zegt Keizer.

"Reizen is onze nummer één hobby. We hebben veel gezien en willen nog meer zien. Ik hoop dat we dat kunnen blijven doen, maar misschien spreek ik je over twee jaar weer en blijkt dat we alleen maar op de camping hebben gezeten."

"Kijk, ik weet wel wat ik kwijtraak; slaap, wat vrijheid op het gebied van spontaan dingen beslissen, maar daarentegen weet ik niet welke onvoorwaardelijke liefde daarvoor in de plaats komt, al hoor ik nooit verhalen dat dat tegenvalt.'"