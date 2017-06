Film over leven van rapper Tupac klopt niet volgens Jada Pinkett Smith

"Vergeef me...", twittert Pinkett Smith. "Mijn relatie met Pac is me te veel waard om de scènes in All Eyez On Me voor waar te houden."

Zo leest Tupac Shakur in de film bijvoorbeeld een gedicht voor aan Pinkett Smith (een rol van Kat Graham), iets wat volgens haar in werkelijkheid nooit is gebeurd. "Ik wist pas dat dat gedicht bestond toen ik het las in zijn boek."

Ze schrijft dat de film nog meer onwaarheden bevat: zo zou Tupac haar nooit gedag hebben gezegd toen hij naar Los Angeles vertrok en deed hij dit ook niet om zijn carrière te bespoedigen. "Ik ben ook nooit op zijn verzoek naar zijn shows geweest en we hadden nooit ruzie backstage."

Bedankt

Ze noemt de interpretatie van haar relatie met de artiest, die vrijdag 46 jaar zou zijn geworden 'erg pijnlijk'. Toch is het volgens Pinkett Smith niet de schuld van de acteurs. Ze prijst hen juist dat ze het goed gedaan hebben met wat hen werd gegeven. "Jullie leggen jullie hart en ziel in jullie rol. Bedankt daarvoor."

All Eyez On Me draait vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen. De film vertelt het verhaal van rapper Tupac Shakur, een van de succesvolste muzikanten ooit. Gedurende zijn carrière verkocht hij meer dan tachtig miljoen albums.