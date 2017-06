Ruud de Wild accepteert dat hij niet 'gewoon' is

De kunstenaar en radiomaker vertelt in gesprek met Libelle dat hij nu probeert te zijn wie hij is. "Ik dacht vroeger dat het arrogant was als je wist wat je waard was. Maar het ís niet arrogant om tevreden te zijn met iets wat je hebt gemaakt. Het is eerder een soort valse bescheidenheid als je daar niet voor uit durft te komen: kijk mij eens lekker gewoon zijn."

Maar dat is hij niet, vindt De Wild. "Het heeft even geduurd voordat ik dat kon accepteren, want het maakt je leven niet per se gemakkelijker. Soms maakt het zelfs eenzaam. Maar ik kan niet anders en dus is het goed."

Zijn vriendin Ilse heeft hem bij die acceptatie geholpen, zegt De Wild. Ze stelde hem de vraag waarom hij altijd alle opties tegen elkaar afwoog. "Wow, dacht ik. Ik wist meteen dat ze gelijk had. Ik was de hele dag iedereen aan het pleasen. (…) Het leek alsof ik goed bezig was, maar dat was ik helemaal niet. Ik werd nog steeds gestuurd door angst."

Geleidelijk

Het veranderingsproces dat De Wild doormaakte ging geleidelijk, vertelt hij. "Ik kreeg nieuwe inzichten, waardoor ik anders kon handelen dan in het verleden. Het komt erop neer dat ik nu weet dat ik niet iedereen tevreden kan stellen. Ik doe geen water meer bij de wijn. Wat mijn kinderen en mijn vriendin van me vinden, dat is belangrijk. De rest kan me niks meer schelen."

In april 2015 presenteerde De Wild zijn laatste radioshow op 538. Momenteel is hij te horen op NPO Radio 2.