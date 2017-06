Roddeloverzicht: Demi verliest tanden, Victor vreest einde Flikken Maastricht

Iedereen heeft wel eens last van stress: de wekker ging niet en je hebt haast, je baas klaagt over een project dat last-minute af moet of de kinderen moeten op hetzelfde moment naar een feestje gebracht worden als jij een belangrijke vergadering hebt.

Stress kan een druk op de borst veroorzaken, kan tot hyperventilatie leiden en vermoeidheid komt vrij regelmatig voor. Actrice Demi Moore vertelde ons deze week over een fenomeen dat niet zo vaak voorkomt: zij raakte haar voortanden kwijt door stress.

De 54-jarige actrice vertelde bij Jimmy Fallon dat ze door het leven gaat zonder voortanden, al was daar tijdens het interview weinig van te zien: Demi heeft uiteraard een prachtige prothese waardoor haar glimlach niet van echt te onderscheiden is.

"Ik zou graag zeggen dat het door skateboarden kwam of iets anders cools. Maar ze vielen er gewoon uit. Net of de garantie was verlopen", aldus Demi.

Natuurlijk stonden de sceptici meteen klaar: kan het wel dat je tanden uitvallen door stress? Tandproblemen komen regelmatig voor bij stress en ook tandpijn is een bekend gegeven, maar verschillende Amerikaanse tandartsen vertellen dat het uitvallen van tanden eigenlijk amper voorkomt.

Hoe Demi dan wel haar tanden zou hebben verloren, hebben de artsen dan weer geen antwoord op en dus nemen we het verhaal van Demi maar als waar aan.

En hoewel de actrice benadrukt dat stress heel gevaarlijk kan zijn, kan ze zelf wel lachen om de situatie. "Mijn dochters vinden het geweldig om me zonder tanden te zien. Volgens hen kom ik dan kwetsbaarder en menselijker over."

Boer vindt vrouw

Liefdesgeluk op televisie vinden is niet voor iedereen weggelegd, maar als je deel hebt genomen aan Boer zoekt vrouw lijkt het vrijwel onmogelijk om vrijgezel te blijven. Het aantal succesverhalen van het datingprogramma is niet op één hand te tellen en iedere week worden we weer verrast met een romantische toevoeging.

Deze week waren het er twee: boer Herman uit seizoen 2017 en zijn Fleur vertelden dat ze elkaar meer willen zien en boer Tom uit seizoen 2014 bouwt een huis voor zijn vriendin. Laatstgenoemde heeft zijn geliefde niet gevonden via het programma, maar dat mag de pret niet drukken.

Fleur en Herman zien elkaar maar weinig, of in elk geval niet genoeg. Herman woont namelijk in Frankrijk en Fleur in Noord-Brabant. Fleur: "We zouden het wel vaker willen, maar helaas laat de lange afstand dat nog niet toe."

De eerste zoen van Herman die op televisie te zien was is gevolgd door nog veel meer kussen, maar door de afstand is het niet mogelijk elkaar iedere dag eens goed vast te pakken.

Daar komt nog bij dat áls Fleur dan een keer langskan, ze vaak meteen met de handen uit de mouwen moet omdat er zoveel moet gebeuren op de boerderij. "Natuurlijk help ik graag mee, maar het is toch anders dan even met zijn tweeën iets ondernemen."

Dan doet boer Tom dat toch een stuk verstandiger: die bouwt een huis voor hem en zijn geliefde Marieke. "Woehoe! Het begin is er, gisteren zijn de vloerplaten gebracht voor de bouw van ons huis", schreef de agrariër bij een foto van zichzelf en zijn vriendin waarbij ze blij de armen in de lucht steken.

De boer kreeg 1.800 brieven opgestuurd bij zijn deelname en is daarmee nog altijd de populairste boer ooit, maar Marieke ontmoette hij gewoon zoals de meeste mensen hun partner ontmoeten: op een feestje.

En nu gaan ze dus samenwonen, wat ze in feite eigenlijk al een hele tijd deden, want Marieke kwam na haar werk als schooljuf altijd naar de boerderij van Tom. Nu dan echt hun eigen huis, al is het nog even de vraag wanneer dat dan af is: de eerste platen liggen nét, dus dat zou nog best een tijdje kunnen duren.

Alles weten

'Katy Perry vindt alle prijzen en awardshows nep', 'Nieuwe single Katy Perry gaat niet specifiek over Taylor Swift', 'Katy Perry noemt John Mayer beste sekspartner', 'Katy Perry biedt excuses aan voor 'toe-eigenen zwarte cultuur'', 'Katy Perry knipte haren af na shockerende gebeurtenis': zomaar een greep uit de koppen van artikelen die de afgelopen week over Katy Perry verschenen.

Normaal gesproken verschijnen zoveel verhalen over één iemand in ongeveer een jaar tijd, maar als een artiest zijn of haar hele weekend op internet zet, is het moeilijk de nieuwswaardige dingen te negeren.

De vele aandacht voor de zangeres maakte haar niet per se geliefder: mensen lijken een beetje Katy-moe te zijn geworden na alles te hebben gezien. Op sociale media waren mensen niet al te mild voor de zangeres, ze vonden haar een aandachtvrager en een aansteller.

De zangeres greep de aandacht aan om serieuze zaken aan de kaak te stellen. Zo vertelde ze over haar depressie en over de stress die ze ervaart. Katy hoopt op die manier een podium te bieden aan iedereen die het ook wel eens moeilijk heeft.

Toch zat er ook voldoende bij wat ze misschien beter voor zich had kunnen houden: zo deelde ze tijdens een spelletje met James Corden wie haar favoriete bekende bedpartner is. De zangeres heeft een paar hele bekende exen en dus was de presentator benieuwd wie haar het meest had kunnen bekoren.

Wat bleek: niet alleen John Mayer, Orlando Bloom en dj Diplo deelden het bed met Katy, ook Josh Groban is een bekende ex van de zangeres. Overigens staat hij niet in de top 3: Katy wist ons te vertellen dat Diplo haar het minst plezier tussen de lakens had geboden en John Mayer het meeste. Orlando Bloom, haar meest recente ex, staat op een tweede plaats.

De genoemde heren hebben zich vrijwel allemaal afzijdig gehouden van de opmerkingen van Katy: alleen Diplo (die het wedstrijdje toch verloor) voelde zich genoodzaakt te reageren. In eerste instantie zei hij zich helemaal niet te kunnen herinneren seks te hebben gehad met Katy, maar kwam daar later toch nog op terug: "Ik heb brons gewonnen in de Olympische Spelen voor seks."

Geen Flikken

Flikken Maastricht is ook na elf seizoenen nog razend populair. Iedere keer schakelen er zo 2 miljoen mensen in om naar de avonturen van Eva (Angela Schijf) en Floris (Victor Reinier) in de Limburgse hoofdstad te kijken.

Een twaalfde seizoen komt er zeker, maar of er ook een dertiende zal volgen is maar de vraag: als we Victor Reinier mogen geloven zijn er op de achtergrond mensen bezig om de serie af te knijpen.

"Het is dit jaar voorgekomen dat gemaakte overuren van crewleden niet werden uitbetaald. Dat moet niet nog een jaar zo gaan", vertelde de acteur deze week aan AD. Volgens Victor wordt "een strijd op hoger niveau" gevoerd. "Ik weet dat er nu gesprekken over zijn. Ik hoop dat ze er in alle redelijkheid uitkomen, want de koek is wat mij betreft nog niet op."

De opmerkingen van de hoofdrolspeler zijn voor fans verontrustend en maakten dan ook dat er meteen paniek ontstond: hoe moeten we zonder de avonturen van het Maastrichtse politieteam?

Het blijkt allemaal niet zo'n vaart te lopen. Flikken-maker Rolf Koot reageerde in dezelfde krant en vertelde dat er nog nooit sprake is geweest van mensen die hun geld niet hadden gekregen. Ook producent Kaap Holland Film reageerde verbaasd op de opmerkingen van Reinier.

"Ik ben zo'n beetje de enige van Flikken Maastricht die het budgetoverzicht heeft en ik zie niets vreemds. Over seizoen 13 wordt al voorzichtig gesproken door de omroep en de NPO. Ik vertrouw erop dat er nog een nieuwe reeks wordt besteld."

Storm in een glas water dus, of probeerde Victor hier iets te regelen voor zijn collega's? "Wij waren onlangs nog met hem in gesprek. Hij vond dat de crew wel héél hard moest werken voor dat geld. Ik vind het heel nobel van hem. Hij heeft het niet over zijn eigen salaris", aldus coördinator Programmering Baukje Tjeerdsma van NPO1.

Het ontbreken van een dertiende seizoen lijkt dan ook echt niet in de planning. "Wij zijn heel blij met Flikken Maastricht. De serie doet heel veel voor de zender en trekt ook veel jongeren. Daar zullen we nooit zomaar mee stoppen."