Moeder zussen OG3NE staakt behandeling

"Nadat Isolde teruggekomen is uit Kiev, is ze een behandelingstraject ingegaan tegen die nieuwe tumor in haar hals. Ze is bestraald in de hoop dat er wat verbetering zou komen. Maar helaas is dat niet het geval en daarop heeft zij moeten besluiten de behandeling te stoppen", aldus Benno de Leeuw in gesprek met De Telegraaf.

De moeder van de drie zussen is ongeneeslijk ziek: ze heeft een zeldzame en kwaadaardige vorm van botkanker. OG3NE werd tijdens het Eurovisie Songfestival in Kiev, door hun moeder verrast doordat ze er toch bij was, terwijl dat eerder onmogelijk leek door haar ziekte.

Met Lights and Shadows, dat door hun vader werd geschreven en gaat over hun moeder, werden de drie zussen elfde tijdens het Songfestival.

Volgens De Leeuw valt er verder niets over te zeggen. "Het is afwachten voor iedereen. Knap hoe Amy, Shelley en Lisa met de ziekte van hun moeder omgaan. Hun band met de ouders is heel hecht en binnen het gezin wordt er veel gepraat, ze helpen elkaar."

Muziek

Hun moeder heeft eerder in een interview gezegd dat ze het belangrijk vindt dat haar dochters aan hun toekomst werken. "Dat ze stralen en de mensen gelukkig maken met hun muziek. Zij hebben de toekomst, ik weet dat voor mij het afscheid vroeg of laat een keer komt. Niemand kan mij beter maken."

De zussen werken dan ook aan nieuwe muziek, vertelt hun manager aan de krant. "We komen met een nieuwe single. Vanuit het buitenland is er veel belangstelling. Dan moet je denken aan Roemenië, Tsjechië, Polen, Engeland, Duitsland en zelfs Amerika waar ook veel songfestivals zijn. Eerst moeten we overtuigd zijn van het juiste nummer, dan zetten we de volgende stap."