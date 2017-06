Rechter dreigt zaak-Cosby nietig te verklaren bij jury-impasse

Na ruim dertig uur overleggen is de rechtbankjury die zich buigt over de vraag of Bill Cosby zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik nog steeds niet unaniem tot een oordeel gekomen. De zaak dreigt daarmee in een impasse te komen.

De rechter heeft de zeven mannen en vijf vrouwen donderdag gevraagd nogmaals naar de zaak te kijken en te proberen er samen uit te komen.

Als dat niet lukt, moet de zaak mogelijk worden overgedaan. De rechter heeft de jury geen tijdlimiet gegeven.

Beschuldigingen

Bill Cosby wordt ervan beschuldigd in 2004 Andrea Constand te hebben gedrogeerd en aangerand in zijn huis. Tientallen andere vrouwen zijn naar buiten getreden met vergelijkbare beschuldigingen, maar die zaken zijn verjaard.

De 79-jarige The Cosby Show-ster liet eerder deze week weten hoopvol te wachten op het vonnis. "Meneer Cosby is opgewekt en heeft het gevoel dat de juryleden erg intelligent zijn. Hij is hoopvol dat ze de juiste beslissing nemen", stelde zijn woordvoerder.