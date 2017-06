Boer Zoekt Vrouw-stel Fleur en Herman willen meer tijd samen

"Herman en ik zien elkaar niet zo ontzettend veel", schrijft Fleur op de Boer Zoekt Vrouw-blog. "We zouden het wel vaker willen, maar helaas laat de lange afstand dat nog niet toe."

Herman woont in Frankrijk en Fleur in Noord-Brabant. Ze ontmoetten elkaar tijdens het laatste seizoen van Boer Zoekt Vrouw, waarvan de laatste aflevering begin dit jaar te zien was.

De twee zien elkaar om de drie weken. Herman heeft op de boerderij vaak nog veel te doen als zijn vriendin langs komt. "Natuurlijk help ik graag mee, maar het is toch anders dan even met zijn tweeën iets ondernemen."

De weekenden in Nederland zitten vaak vol. Fleur is van plan in de zomervakantie lang op de boerderij van Herman te verblijven.