Fajah Lourens voelde zich er vroeger als kind 'nooit bij horen'

"Als kind was ik dyslectisch, in die tijd was er geen test om te bewijzen dat je dyslexie had. Ik was gewoon de domme van de klas. Dus ik liep altijd met alles achter, moest apart lesgegeven worden en dat zat me gewoon niet lekker", vertelt Lourens in het programma Van der Vorst Ziet Sterren.

"Ik voelde me er er op school niet bij horen, maar ook thuis in mijn gezin niet, omdat mijn broertjes en zusjes allemaal blond waren en ik als enige een Antilliaanse vader had", aldus de Killer Body-schrijfster.

Naast het er niet bij horen, werd Lourens ook veel gepest. "Dat kwam ook doordat mijn moeder altijd mijn haar kort knipte en uitkamde. Ze wist niet hoe ze met mijn krullen om moest gaan, dus mijn haar was één pluizenbol."

Lourens werd op de middelbare school ook nog eens in elkaar geslagen door andere meisjes.

Toch vindt ze niet dat haar verhaal heftig is. "Ik geloof eigenlijk niet dat er veel mensen zijn die wel een onbezorgde jeugd hebben gehad. Ik denk dat er genoeg zijn met veel ergere verhalen dan die van mij", aldus de schrijfster.