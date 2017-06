Liefde Gerard Cox voor Feyenoord bekoeld

De 77-jarige Cox stond altijd bekend als liefhebber van de Rotterdamse voetbalclub.

Ook had hij een negatieve ervaring in 2010 met het bestuur van de club, toen hij deel uit maakte van De Vrienden van Feyenoord, een groep rijke supporters die de destijds in zwaar weer verkerende club wilde helpen. Ze werden volgens Cox "plotseling op hardhandige wijze afgeserveerd'.

"Ineens was hulp niet meer nodig en plannen voor de toekomst werden angstvallig stil gehouden voor die vrienden", vertelt de acteur en zanger aan Nieuwe Revu.

De groep kreeg te horen dat de andere 40.000 supporters de plannen ook niet te horen kregen. "Op die avond besloot ik: ze zien me hier nooit meer."

Krankzinnig

Cox is wel nog naar de Kuip gegaan toen Coen Moulijn was overleden. "Enkele dagen daarna ontving ik van algemeen directeur Eric Gudde een verschrikkelijk aardige brief met de vraag of ik eens een kop koffie wilde komen drinken." Voor Moulijn zong hij een hymne die hij voor de voetballer had geschreven. Cox schreef meerdere nummers voor de club en stak zijn liefde voor Feyenoord nooit onder stoelen of banken.

Daar bedankte de acteur voor. Hij heeft er geen behoefte meer aan. "Dat krankzinnige blij zijn om een schaal ben ik wel ontgroeid. Die waanzin dat Feyenoord een religie is en meer dan een club, dat begrijp ik niet zo goed meer."