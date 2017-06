Ex-vriendin van Keith Richards overleden

De Italiaans-Duitse startte haar carrière als model, maar werkte later ook als actrice en mode-ontwerper.

Ze kreeg in 1965 iets met Jones, maar toen hij twee jaar later gewelddadig werd verliet ze hem voor Richards. In zijn autobiografie Life uit 2010 bevestigde de muzikant de hardnekkige geruchten dat Pallenberg in het begin van hun relatie een affaire had met Mick Jagger. Zelf heeft ze dat altijd ontkend.

Richards en Pallenberg trouwden nooit en kregen drie kinderen; zoons Marlon en Tara en dochter Angela. Tara overleed twee maanden na zijn geboorte aan wiegendood.

Pallenberg wordt vaak gezien als Richards' muze. Het stel ging in 1979 uit elkaar maar bleven altijd goed in contact met elkaar. The Mirror wist woensdag te melden dat de Rolling Stone kapot is van het overlijden van Pallenberg.