Susan Visser vond vijftig worden 'karig en sneu'

"Ik zat helemaal niet lekker in mijn vel, ik vond vijftig worden karig, sneu zelfs", vertelt de nu 51-jarige actrice in Margriet.

"Ook omdat ik weer eens een verkering had beëindigd. Ik was die vrouw geworden die ik juist niet had willen worden. Zo'n klager die piept over die vreselijke vijf en nul."

Toen ze uiteindelijk met veel familie en vrienden haar verjaardag vierde, veranderde haar gevoel. "We hebben heerlijk gegeten en gedronken. Toen was het oké. Mijn leven was goed. Ik was klaar met zeuren."

Visser, die in 2007 haar man Roef Ragas verloor, is momenteel vrijgezel. "Ik ben nu alleen en dat is prima, want ik ben gelukkig. En dat zeg ik niet om een statement te maken, maar omdat het ook echt zo is. Het lijkt me evengoed heerlijk om kneiterverliefd te worden, maar dat is niet iets wat je kunt organiseren."