Demi Moore raakt voortanden kwijt door stress

Dat vertelde Moore maandag in The Tonight Show van Jimmy Fallon.

"Ik zou graag zeggen dat het door skateboarden kwam of iets anders cools", zei Moore voordat ze vertelde dat ze haar tanden verloor vanwege stress. "Ze vielen er gewoon uit. Net of de garantie was verlopen."

Grapjes

Hoewel de actrice grapjes maakte over haar gekke uiterlijk zonder voortanden, vond ze het belangrijk haar verhaal te delen: "Stress is waarschijnlijk na hartfalen de meest voorkomende doodsoorzaak in Amerika."

Haar dochters vonden hun voortandloze moeder wel wat hebben. "Ze vinden het geweldig om me zonder m'n tanden te zien”, grapte Moore. "Volgens hen kom ik dan kwetsbaarder en menselijker over."