Patricia Paay wordt beveiligd na verschijnen seksvideo

"Vooral door mannen, die kennelijk het idee hadden dat ze de meest grove dingen naar me mogen roepen, en intimiderend met me omgaan. Maar ook gewoon op straat", aldus de 68-jarige Paay in Story.

Van vrouwen krijgt de presentatrice veelal steun. Ze steken hun duim op als ze de presentatrice zien. "Iets wat ik enorm waardeer, krijg ik me toch een hoop agressie van mannen over me heen."

"Vandaar dat ik nu privébeveiliging krijg als ik ergens moet verschijnen, bijvoorbeeld als jurylid bij een Missverkiezing. En dat door zo'n filmpje, en wat men daar zélf allemaal bij bedenkt."