Oscar-winnares Julianne Moore wil alleen in de schaduw lopen

"Je raakt wel gewend aan de schaduw hoor", legt Moore aan The Cut uit.

"En vanaf dat moment kun je gewoon nooit meer in de zon staan. Soms wandel ik ergens met mijn echtgenoot en dan zegt hij: 'Ik heb het koud.' Maar ik zeg dan: 'Laten we in de schaduw lopen.'"

Het is dan ook uitgesloten dat de actrice, die een Oscar voor Beste Actrice won voor haar rol in Still Alice, in de buitenlucht op een terras eet. "Ik haat dat, je bent gewoon aan het bakken. Daarnaast vind ik het smerig als er auto's rondrijden. De viezigheid vliegt zo je eten in."

Geen sushi

Ook laat de actrice weten voorzichtig om te gaan met sushi. "Ik krijg een opgewzollen gezicht door het sodiumgehalte in sushi. Als ik de volgende dag naar een uitreiking moet, eet ik 's avonds geen sushi."