Thomas Cammaert wordt snel verliefd

"Ik kom net uit een moeilijke breuk dus daarom bescherm ik mijn hart wel iets meer", aldus Cammaert in gesprek met de Vara Gids.

Als de 33-jarige acteur, die binnenkort in Ranking the Stars te zien is, verliefd wordt dan gebeurt dat vaak 'langdurig en hartstochtelijk'.

"Ik wil dat niet snel nog een keer meemaken. Ik heb mezelf nu voorgenomen minder snel verliefd te worden."

Springen

Wel geeft Cammaert aan dat hij de verleiding niet zal kunnen weerstaan als hij weer een leuk persoon tegenkomt.

"Ik kan nu natuurlijk wel zeggen dat ik niet sta te springen heel erg verliefd te worden maar dát is nou juist iets wat je totaal niet in de hand hebt. Toen het net uit was dacht ik: 'Zo snel mogelijk weer verliefd worden'.

Daar komt bij dat Cammaert naar eigen zeggen veel liefde te geven heeft: "Inmiddels ben ik daar wel wat rustiger in geworden. Afwachten op wat er op mijn pad komt, rustig luisteren naar wat ik voel, met veel ups en downs."