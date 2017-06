Jett Rebel was zeven jaar lang 'geen seconde nuchter'

In gesprek met Elle vertelt de 26-jarige zanger dat hij iedere dag hasj rookte. "Drie gram per dag. Maar daarbij ook alle soorten harddrugs waar ik aan kon komen."

Nu gaat het beter met Jett Rebel, die eigenlijk Jelte Tuinstra heet. "Nu denk ik dat ik echt weet wie ik wil zijn. Het is heel basic: ik wil een goed mens zijn, volgens mijn eigen normen en waarden, ik wil positiviteit uitstralen naar de mensen om me heen, zo veel mogelijk doen voor de wereld en een betekenisvol leven leiden met de tijd die mij is gegeven. En ik geniet gewoon heel erg van muziek maken."

Jarenlang werd de zanger naar eigen zeggen met "fluwelen handschoentjes" aangepakt, omdat hij vaak depressief was. Nu durven mensen tegen hem te zeggen dat hij normaal moet doen. "De mensen om me heen kunnen zich nu ook beter tot me verhouden. Ze kunnen nu zeggen: 'Jelte, doe even normaal', zonder dat ik dan meteen gekrenkt ben."

'Nieuwe grenzen'

De zanger zegt "nieuwe grenzen" te hebben. "Als ik me sommige acties nu voor de geest haal dan denk ik: really? Ik zal bijvoorbeeld niet meer zo snel halfnaakt op een podium liggen, of doen alsof ik seks met iemand heb, of met een joint een tv-interview doen. Het was zo pretentieus. Kijk mij eens! En altijd schelden, dat doe ik ook niet meer."