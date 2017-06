Nieuwe single Katy Perry gaat niet specifiek over Taylor Swift

"Het gaat niet specifiek over iemand", zei Perry over de geruchten dat het nummer haar antwoord was op Bad Blood, het liedje van Swift dat wel over haar zou gaan.

"Dat heb ik al eerder officieel verklaard. Dat is misschien jouw verhaal, maar mijn verhaal, waarvan ik weet dat het waar is, is dat er niet maar één persoon is geweest die me gepest heeft, er is niet maar één persoon die me omlaag heeft gehaald en ik heb meer dan één trol ontmoet."

Loslaten

De twee zangeressen hebben een langlopende ruzie, die de Swish Swish-zangeres dit weekend probeerde te sussen. ''Ik ben er klaar voor om dit los te laten'', zei Perry in een podcast, waarna ze haar excuses aan Swift aanbood.

''Ik hou van haar en ik wil het beste voor haar. Ik vind haar een fantastische songwriter en ik denk dat we voorbeelden kunnen zijn van sterke vrouwen als we samen kunnen komen, ondanks onze verschillen.''

Afgelopen week leek de ruzie juist weer op te laaien, toen Swift al haar muziek online beschikbaar maakte op de dag dat Perry's nieuwe album uitkwam. Toen haar maandag werd gevraagd of ze dat vervelend vond, zei Perry: "Ik weet het niet, ik heb alleen in de hand wat ik zelf doe."