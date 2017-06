Kris Jenner vreest dat kleinkinderen gepest zullen worden

Het hoofd van de familie heeft zes kleinkinderen: Mason, Penelope en Reign van Kourtney, North en Saint van Kim en baby Dream van zoon Robert.

"De oudste is net zeven en mijn jongste is zes maanden, en zij hebben hier geen keuze in", zegt Jenner in een rondetafelgesprek met mensen uit de realitywereld. "En ik maak me echt zorgen om ze, want er is nu zo'n pestcultuur."

Jenner werkt al sinds de start van Keeping Up With The Kardashians in 2007 als producent van het programma. Ze is ook de zaakwaarnemer van een aantal van haar kinderen, wat haar de titel 'momager' opleverde.

Jenners jongste twee dochters Kendall en Kylie Jenner waren ook nog erg jong toen de realityshow begon: elf en tien jaar. Toch hebben zij volgens hun moeder een dikke huid ontwikkeld, geholpen door vooral hun halfzus Kim Kardashian.

"Kim is de leider op dat gebied, ze is de koningin van de dikke huid", vertelt Jenner. "Zij ondersteunt iedereen daarin. Als er iets gebeurt in de familie, dan bel je haar: wat zal ik doen, hoe moet ik hiermee omgaan?"