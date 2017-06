Barbara de Loor bevallen van zoon

De langebaanschaatsster plaatste maandag bij een foto van haar zoon op Twitter met de tekst: "New kid in town! Bas is een baas. 4 dagen oud."

De Loor werd in mei 2012 voor het eerst moeder, toen ze beviel van zoon Tim. De oud-sporter heeft een relatie met Ronald van Bruchem, manager bij een reisorganisatie.

De Loor maakte medio jaren negentig deel uit van de Nederlandse schaatstop. In 2006 won ze samen met professioneel danser Marcus van Teijlingen de tweede editie van Dancing with the Stars.