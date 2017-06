Katy Perry biedt excuses aan voor 'toe-eigenen zwarte cultuur'

De ontmoeting was te bekijken in een livestream waarbij Perry haar gehele weekend vastlegde, om haar nieuwe album Witness te promoten. De zangeres gaf daarbij aan spijt te hebben van het gebruiken van elementen uit de 'zwarte cultuur', zonder na te denken over de origine van deze culturele aspecten.

Als voorbeeld haalde de zangeres haar muziekvideo van het nummer This Is How We Do uit 2014 aan, waarin ze te zien is met cornrows (kleine rasta-vlechtjes). Perry gaf aan niet te hebben geweten dat dit als beledigend ervaren kon worden, totdat ze hierop werd gewezen door een vriendin.

Kracht

"Ze vertelde me over de kracht van het haar van zwarte vrouwen en hoe mooi het is en wat de obstakels zijn. Ik wist niet dat ik er verkeerd aan had gedaan om dat te gebruiken, totdat mensen dat mij vertelden."

Volgens Perry hielp het dat iemand dit haar rustig en met liefde bijbracht, zonder dat op een boze toon te doen. Pas toen drong het tot haar door hoe de muziekvideo kon worden ervaren. "Anders wil je ego de opmerkingen gewoon negeren."

De zangeres gaf daarnaast toe te beseffen dat ze "een heleboel witte privileges" heeft en daardoor misschien niet meteen begrijpt hoe mensen met een andere etniciteit bepaalde kwesties ervaren. "Ik zal sommige zaken nooit echt begrijpen vanwege wie ik ben. Ik zal het niet begrijpen, maar ik probeer mezelf te onderwijzen en het gaandeweg leren."