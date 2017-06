Presentator Richard Hammond betrokken bij auto-ongeluk in Zwitserland

Hammond was in Zwitserland voor opnamen van The Grand Tour, het programma dat de opvolger is van Top Gear. Luzern was de gekozen locatie, juist vanwege de vele wegen die daar door de bergen lopen.

Tijdens een rit crashte Hammond, maar het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie doet onderzoek naar het ongeluk. Hammond zelf is per helikopter naar het ziekenhuis gebracht, waar volgens Sky News bleek dat hij een breuk in zijn knie heeft.

Sportwagen

Een woordvoerder van The Grand Tour vertelt dat Hammond zelf in staat was uit het voertuig te stappen. "Hij zat alleen in de auto en er is verder niemand bij het ongeluk betrokken geraakt."

Van de sportwagen, een Rimac Concept One, is niet veel meer over. Het voertuig vatte na de crash vlam. Het is niet de eerste keer dat Hammond een ongeluk meemaakt: tien jaar geleden reed hij een Rocket Car in de kreukels en recentelijk was hij ook betrokken bij een motorongeluk.