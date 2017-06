Stemacteur Arnold Gelderman wordt vaak herkend als Scar

Dat vertelde Gelderman zaterdag op NPO Radio 2 in het programma Spijkers met Koppen. De 79-jarige Gelderman was als regisseur of stemacteur de afgelopen vijftig jaar betrokken bij vrijwel alle grote Disney-films.

"Ik moest laatst naar het gemeentehuis", vertelde de acteur op de radio. "Bij de balie zat een blind meisje. U moet die gang in, meneer Gelderman, zei ze toen ik haar de weg vroeg. Ze herkende mij als Scar." De acteur ontvangt ook regelmatig rare verzoeken van wildvreemden. "Dan vragen mensen uit het niets of ik hun antwoordapparaat wil inspreken als Lumiere."

Moeilijker dan Shakespeare

Het vak van stemacteur wordt vaak onderschat. "Gijs Scholten van Aschat, die cowboy Woody deed in de Nederlandse versies van Toy Story, zei dat het moeilijker is dan Shakespeare. Je hebt alleen maar je mond om emotie te spelen. En in het Nederlands zijn er vaak veel meer woorden nodig dan in het Engels om iets te zeggen."

Gelderman laakt de ontwikkeling dat stemmen in animatiefilms tegenwoordig steeds vaker worden ingesproken door BN’ers in plaats van serieuze acteurs. "Als een Nederlandse producent voor de aandacht die het oplevert graag een BN’er wil, dan mag hij of zij auditie doen. En ja, het komt voor dat ik dan niet voor die mensen kies."

Gelderman was bij het programma te gast vanwege de succesvolle internetserie Stemmen van Toen, waarin stemacteurs worden geïnterviewd.