Roddeloverzicht: Matthijs moet geld inleveren en Ferri kampt met jaloezie

Als je een half miljoen euro per jaar verdient, kun je heel wat kanten op: je kan er ieder jaar een huis bij kopen, kiezen voor marmeren vloeren en gouden kranen en iedere avond luxe uit eten. De meeste mensen hebben er geen flauw idee van hoe het is om zoveel geld te hebben, maar een paar gelukkigen op aarde maken dit wel mee.

Ze winnen de loterij, starten een bedrijf of werken voor televisie of radio. Matthijs van Nieuwkerk bijvoorbeeld: die verdiende in 2016 zo'n 580.000 euro. Het jaar daarvoor haalde hij hetzelfde bedrag binnen.

Matthijs zal moeten wennen aan een nieuw leven: deze week bleek dat de publieke omroep nu toch echt gaat voor een nieuwe koers waarbij er geen uitzonderingen meer zullen worden gemaakt op de norm. Iedereen die bij de NPO werkt mag maximaal 180.000 euro per jaar verdienen.

Eerder was het mogelijk mensen die "een essentiële bijdrage leveren aan kwalitatief hoogwaardige programma’s van de publieke omroep" extra te belonen, maar die mogelijkheid valt nu weg. Matthijs, Giel en Antoinette zullen hun portemonnee zien slinken en keuzes moeten maken bij het uitgeven van hun geld. Dus niet én de badkamer voorzien van goude kranen én een marmeren vloer, maar kiezen wat nu belangrijker is.

Matthijs zei in februari 2016 nog dat de politieke discussies over zijn hoge salaris hem "koud" lieten, maar nu hij zijn bankrekening minder gespekt ziet worden, is het wachten op een reactie.

Echt zorgen hoeft Matthijs zich voorlopig gelukkig niet te maken: de nieuwe regel geldt alleen voor nieuwe contracten die worden gesloten. Lopende contracten komen momenteel niet in gevaar. We weten niet precies wanneer het contract van Matthijs afloopt, maar het komende jaar zal hij niets inleveren.

Nieuwe baan

Het lekken van de seksvideo's van Patricia Paay heeft veel problemen veroorzaakt voor de zangeres, maar deze week bleek dat ook haar dochter flink te lijden heeft gehad onder de pikante beelden. Christina Curry verloor haar baan door de inbreuk op de privacy van haar moeder.

De 26-jarige Christina werkte bij een winkel waar ze vakken vulde en achter de kassa stond. De dag dat het filmpje werd verspreid in de media was Christina "kapot". "Maar ik ben 's ochtends wel naar mijn werk gefietst, met tranen in mijn ogen. Ik dacht in de winkel wel: hoe kan ik in deze toestand nou dingen afrekenen?"

De volgende dag vroeg ze of het mogelijk was vrij te nemen, maar haar baas was meedogenloos: Christina werd gewoon geacht achter de kassa te gaan staan. "Ik heb me toen ziek gemeld en ben daarom telefonisch ontslagen. Ik had geen drie waarschuwingen, niks."

Voor niemand is het makkelijk z'n baan te verliezen, maar als je moeders edele delen ook nog ongevraagd op het internet verschijnen, moet het helemaal verschrikkelijk zijn. Gelukkig heeft Christina inmiddels een nieuwe baan bij een juicebar en is ze druk geweest met een documentaire over zichzelf.

In die documentaire vertelt Christina alles over zichzelf en dus is ook te zien hoe zij het heeft ervaren toen de sekstape lekte. Een reactie bleef eerder uit. "Het heeft me veel pijn gedaan, daarom had ik er nog niet eerder een reactie op gegeven. Maar je ziet ook dat ik verder ga met mijn leven. Ze blijft je familie en niemand heeft het recht om mijn moeder te beoordelen, behalve ik."

Toch denkt Christina dat haar moeder er uiteindelijk sterker uitkomt. "Het is dat mijn moeder een vrouw op leeftijd is die niet zegt dat ze zichzelf van kant gaat maken. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die met die gedachten rondlopen als hen zoiets overkomt. Iedereen heeft je gezien.Mijn moeder heeft het proces omgekeerd en gezegd: 'Ik wil jonge mensen helpen en de verspreiders moeten harder gestraft worden'. Vaak komt er uit een slechte situatie toch iets moois voort."

Genootschap

Iets moois en iets beters lijkt er voorlopig helaas nog niet in te zitten voor Patricia: de roddelbladen blijven zonder pardon doorgaan met haar door het slijk halen. Deze week stond in Story een verhaal over de zangeres waarin ze zelf spraken van "schandaalnieuws".

Alsof er nog niet voldoende over Patricia was geschreven en gedaan, vertelde een anonieme bron aan het blad over de avonturen die Patricia de afgelopen tijd beleefde. Met appjes op zijn mobiele telefoon zette hij zijn verhaal kracht bij.

"Hier, kijk, jullie kunnen nu zelf constateren dat Patricia onderdeel was van een besloten seksgenootschap. Daarin werd ze min of meer als de spil beschouwd", aldus de man tegen het blad. Volgens de man wilde "iedereen het wel een keer met Patricia doen".

Patricia zou een "trofee" zijn geweest binnen het genootschap, waar je tegenover je vrienden over opschept. "De groep bestond destijds uit zo'n tachtig swingers: mannen en vrouwen die binnen die groep aan partnerruil doen. Op seksfeesten thuis of in privéclubs, in Nederland en België."

Tijdens die avonden zouden er ook video's zijn geschoten waar Patricia altijd van op de hoogte was. Sterker nog: ze zou die beelden zelf hebben gedeeld. "Ik heb contact met tientallen mensen, die deze filmpjes óók van haar, binnen de swingersappgroep, hebben gekregen. Ze was niet de enige, hoor. Ook anderen binnen de groep stuurden naar hartenlust persoonlijke porno rond."

Volgens de bron van het blad doet Patricia nu alsof ze een soort "Alice in Wonderland" was die per ongeluk in een "decadent sekscircus" terechtkwam.

Patricia heeft nog niet gereageerd op het verhaal en zal dat waarschijnlijk ook niet meer doen. Voor Patricia is het makkelijker de komende tijd de bladen gewoon even niet open te slaan.

Té goed

Als je ergens héél erg goed in bent, kun je wel eens te maken krijgen met mensen die jaloers zijn. Ze gunnen je niks en doen als groene monsters wel eens nare dingen. Pootje halen, spullen verstoppen en roddels verspreiden: niets is te gek als je je concurrent wil verslaan.

Ferri Somogyi, voormalig Goede tijden slechte tijden-acteur en inmiddels zelfbenoemd dj, weet als geen ander hoe moeilijk het kan zijn om ergens in uit te blinken en dat anderen het je niet gunnen.

In gesprek met Panorama vertelde de 44-jarige acteur deze week dat er veel onderlinge jaloezie is tussen dj's. "Wat dat betreft zijn het net katten. Die doen er ook alles aan om hun territorium te verdedigen."

Ferri is namelijk érg goed in zijn werk als plaatjesdraaier en dus zijn er aardig wat mensen die hem het licht in de ogen niet gunnen. "Die voelen zich soms best wel bedreigd. Ook omdat 'het acteurtje' de zaal wel helemaal plat krijgt. Dat trekken ze dan niet, met als gevolg dat zo iemand de boel weleens bewust saboteert door stiekem een stekkertje los te trekken of aan een knop te zitten, zodat het geluid ineens wegvalt."

Zijn apparatuur vertrouwt de dj om die reden aan niemand meer toe. "Want het publiek weet niet beter en wijst in dat geval jou als schuldige aan, waarna je alle shit over je heen krijgt."

Ferri weet inmiddels hoe het gaat en maakt daarom altijd maar meteen duidelijk dat hij niet met zich laat sollen. "Ik stel me meteen keihard op door zo'n gast niet alleen een stevige hand te geven, maar hem ook goed vast te pakken, zo van: waag het niet om mij te naaien. Al komt het regelmatig voor dat het kwaad dan al geschied is, omdat hij vooraf expres alle hits al heeft gedraaid."