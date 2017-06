'Bill Cosby overweegt toch te getuigen in misbruikzaak'

Voor aanvang van de rechtszaak, die afgelopen maandag startte, gaf de The Cosby Show-ster aan dat hij niet zou getuigen. "Ik wil daar niet zitten en me de hele tijd afvragen of mijn eerlijke antwoord mijn advocaten in de problemen brengt", zei hij in een interview op de radio.

Volgens Deadline zou het juridische team donderdagmiddag (lokale tijd) achter gesloten deuren hebben besproken of het toch niet beter zou zijn als Cosby wel sprak in de zaak. In eerste instantie zouden zij hebben overwogen hem vrijdag in de getuigenbank plaats te laten nemen, maar later besloten zij toch in ieder geval tot na het weekend te wachten.

Ook al getuigt Cosby niet, zijn woorden stonden donderdag toch centraal in de zaak. Daar werden delen van een verklaring die hij in 2005 gaf voorgelezen. De komiek zegt daarin dat hij verschillende keren seksueel contact heeft gehad met Andrea Constand, maar dat dat altijd vrijwillig was. De enige keer dat zij hem vroeg te stoppen, zou hij dat ook hebben gedaan.

Zestig vrouwen

Constand beschuldigt Cosby ervan haar gedrogeerd te hebben en misbruikt terwijl ze buiten bewustzijn was. Zeker zestig vrouwen zijn de afgelopen jaren naar buiten gekomen met dergelijke verhalen over de acteur, maar veel van ie gevallen zijn inmiddels verjaard. De zaak die nu dient draait alleen om de aantijgingen van Constand. Cosby (79) kan een celstraf van meer dan tien jaar krijgen.