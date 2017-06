Laura Prepon en Ben Foster krijgen een dochter

De nu acht maanden zwangere Prepon bekende in het programma ook dat het nieuws over haar zwangerschap eerder uitlekte dan de bedoeling was.

"Ik had het mijn moeder nog niet eens verteld", zei ze over het moment in januari waarop de berichten in de media opdoken nadat ze op het Sundance filmfestival was gespot met een beginnend babybuikje.

Prepon en Foster verloofden zich in oktober. Het acteurspaar kreeg eerder vorig jaar een relatie, maar de twee kennen elkaar al twintig jaar; Foster is goed bevriend met Prepons That 70s Show-collega Danny Masterson.