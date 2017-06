Tess Milne in verwachting van eerste kindje

De 29-jarige presentatrice plaatste op Instagram een foto waarop duidelijk een zwangere buik te zien is. Het is niet bekend wanneer Milne is uitgerekend. Milne en haar man hebben ruim vijf jaar een relatie. In oktober 2016 gaf het stel elkaar het jawoord.

In het najaar van 2009 begon Milne als presentatrice bij TMF en presenteerde ze programma's als Kijk dit nou, TMF Dance, TMF Fresh en TMF Totally Summer on Tour. In 2011 stapte ze over naar MTV, waar ze haar eigen programma Money Makers presenteerde.

Ook bij SBS was de presentatrice te zijn bij Sterren Springen en Sterren Dansen Op Het Ijs. In 2015 maakte zij de overstap naar RTL5 om de programma's Wie is de Sjaak en Roadtrippers te maken. In 2016 ging zij De Rekenkamer en Willem Wever presenteren bij de KRO-NCRV.