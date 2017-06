Acteurskoppel Morena Baccarin en Ben McKenzie getrouwd

Het huwelijk vond vrijdag plaats in New York, op de verjaardag van Baccarin, zo weet People.

De twee spelen beide mee in de populaire serie Gotham en werden na de Emmy Awards in 2015 regelmatig samen gezien. In maart 2016 kreeg het stel hun eerste kind samen, dochter Frances.

De van oorsprong Braziliaanse Baccarin had al een zoontje van 3 uit haar vorige huwelijk met regisseur Austin Chick, waarvan ze in 2016 scheidde.

Over de steun van McKenzie tijdens haar zwangerschap sprak Baccarin zich vlak voor de geboorte van hun dochtertje lovend uit. "Ben is de allerliefste... Het is heel fijn om met je partner samen op te trekken, zeker als je zwanger bent want dan krijg je ook nog eens extra aandacht", aldus de actrice.