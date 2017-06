Bill Cosby hoort verhaal van aanklager Andrea Constand

De misbruikzaak tegen Bill Cosby (79) is maandagochtend van start gegaan. De rechtszaak zal naar verwachting zo'n twee weken duren, aldus The Guardian. Als Cosby schuldig wordt bevonden, wordt hem mogelijk een gevangenisstraf van tien jaar opgelegd. Constand is een van de eerste die deze weken werd verhoord.

Constand vertelde zeer gedetailleerd over dee avond in januari 2004, waarop ze zou zijn gedrogeerd en misbruikt. Zo wist ze zich nog te herinneren dat ze drie blauwe pillen kreeg, die haar moesten helpen "relaxen." Vervolgens gaf Coby haar wijn. "Na een paar minuten begon ik met een dubbele tong te praten. Ik vertelde meneer Cosby ook dat ik hem niet meer goed kon zien."

De komiek begeleidde haar naar een bank, waar Andrea het bewustzijn verloor. "Ik werd met een schok wakker toen ik zijn hand onder mijn shirt voelde." Andrea vertelde de rechtbank volgens New York Post ook dat Cosby haar geslachtsdeel betastte en dat ze werd gedwongen hetzelfde te doen bij hem.

Bevroren

Ze kon de komiek niet zeggen te stoppen. "Daartoe was ik niet in staat. Ik probeerde mijn armen en benen te bewegen, maar was bevroren." Niet veel later confronteerde Andrea Bill met wat hij had gedaan. "Hij keek me aan en zei: ik geloof dat je een orgasme hebt gehad, niet?"

Andrea wilde weten welke pillen de komiek haar had gegeven, maar kwam er al snel achter dat ze dat nooit van hem zou horen. "Hij ontweek mijn vragen, dus ik ben maar gegaan."

Volgens New York Post zat Cosby onderuitgezakt in zijn stoel terwijl Constand haar verhaal deed. Toen de basketbalster haar vermeende belager aan moest wijzen, draaide de komiek, die zegt blind te zijn, zijn hoofd weg.