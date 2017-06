Marokkanen worden volgens Hakim Ziyech te veel over een kam geschoren

De 24-jarige Drontenaar met Marokkaanse ouders zegt in gesprek met het tijdschrift Helden dat hij alle vooroordelen over Marokkaanse jongeren in Nederland kent.

"Ik ben opgegroeid met de wetenschap dat je als Marokkaan in Nederland altijd al achterstaat. Dat je harder moet werken voor respect. Als een Nederlander iets verkeerds doet, dan worden ook niet alle Nederlanders daarop afgerekend. Bij ons Marokkanen is dat wel zo."

De talentvolle middenvelder is daarnaast regelmatig slachtoffer van etnisch profileren: "Ik word geregeld zonder aanleiding van de weg gehaald. Bijvoorbeeld toen ik na een trip met het Marokkaans elftal door een vriend op Schiphol werd opgehaald. We reden echt niet te hard, maar werden wel aan de kant gezet. Mijn auto en koffers werden helemaal doorzocht. Het voelde als een vernedering."

Niet crimineel

Volgens Ziyech kan hij er niet in zijn eentje voor zorgen dat een verandering in gang wordt gezet, daarom neemt hij ook liever niet aan het debat deel.

"Dat vind ik wel lastig, want ik ben iemand die graag het tegendeel bewijst. Dat zit in mij. Daarom hoop ik ook als succesvol voetballer duidelijk te maken dat er ook jonge Marokkanen zijn die het wel maken en niet crimineel zijn. Het gekke is dat als je goed presteert, je ineens een Nederlander bent en niet meer 'die Marokkaan'."